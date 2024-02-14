Одним із найбільших викликів, з яким зіткнулася компанія Panic після анонсу Playdate, стало задоволення попиту, який вони створили. За кілька годин після початку приймання попередніх замовлень у 2021 році було продано понад 20 000 консолей.

Компанія оголосила, що нарешті зібрала всі попередні замовлення на Playdate та завершила довгу подорож, яка розпочалася майже три роки тому. Це означає, що компанія з Портленда продала та відправила понад 70 000 пристроїв по всьому світу.

«Це було складніше, ніж ми очікували, – пояснює керівник спеціальних проєктів Panic Грег Малетік (Greg Maletic). – Попит був великий, а деталі для виробництва доводилося чекати довго. Чи це через COVID, чи через доволі хитру архітектуру процесора консолі, чи й те, і інше разом, але ми впоралися».

Panic довелося відкласти запуск Playdate після прийняття попередніх замовлень, щоб розв’язати критичну проблему з акумулятором і замінити процесор пристрою, через дефіцит мікросхем.

«Я вже згадував про дефіцит деталей, але процесор виявився найскладнішою річчю, яку нам довелося знайти. Ми замінили процесор приблизно на 35 000 одиницях, тобто приблизно на півдорозі виробництва. Це був великий програмний виклик, тому що процесори сумісні, але завжди є відмінності, над якими потрібно працювати. Тож ми витратили близько дев’яти місяців на те, щоб все працювало належним чином на новому процесорі», – додали в компанії.

Малетік каже, що заміна процесора на такому ранньому етапі життя консолі була важким кроком і спричинила величезні внутрішні дебати. Він додає, що вважав за краще уникнути заміни, але, з іншого боку, він відчуває, що перехід між двома архітектурами був доволі плавним.

Розробник сподівається, що новий підхід компанії до замовлень – а саме, що Panic надсилатиме сповіщення, коли Playdates будуть на складі та готові до відправлення – скоротить час очікування консолі до максимум кількох тижнів.

Консоль доступна для купівлі на офіційному сайті, але, на жаль, не для України.