Колишній працівник студії Ascendant Studios, яка влітку 2023 року випустила свою першу гру, Immortals of Aveum, розповів в інтерв’ю IGN, що загальний бюджет проєкту складав близько $125 мільйонів, і що це була «жахлива ідея».
«На високому рівні Immortals була занадто великою для дебютного проєкту студії. Вартість розробки склала близько $85 мільйонів, і я думаю, що EA вклала ще $40 мільйонів на маркетинг і рекламу. Звичайно, до розробки були залучені й серйозні таланти в команді розробників, але спроба створити AAA-шутер для одного гравця на сучасному ринку була справді жахливою ідеєю, особливо тому, що це була цілком нова франшиза, для розробки якої намагалася використовувати Unreal Engine 5. В результаті ми отримали занадто роздуту, одноманітну та довгу кампанію», – розповів колишній розробник.
Ascendant Studios складалася з ветеранів Sledgehammer Games, які мали досвід роботи над великими шутерами, як от Call of Duty. Immortals of Aveum це – свого роду також Call of Duty, але з магією, яка хоч і отримала позитивні відгуки від гравців, але провалилася фінансово, що привело до скорочення половини штату студії.
Інший співробітник, коментуючи звільнення половини працівників Ascendant Studios, розповів, що хоча це й правда, що завдяки профспілкам та скороченню премій керівникам більше людей могли б зберегти свої робочі місця, це не допомогло б Immortals of Aveum продатися краще.
«Багато звільнень відбуваються через погане керівництво і жадібність (дивлюсь на тебе, Embracer), але також багато таких звільнень відбувається через те, що це безглуздо нестабільний ринок, який вимагає гори капіталу для участі на рівні професійної студії. Попри те, що Ascendant працювала правильно (хороша оплата людям, повністю віддалена робота, дуже мало перепрацювань, круте середовище з великою свободою для розвитку, повага до контролю якості, наймання молодших спеціалістів тощо), це не спрацювало», – додав він.
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