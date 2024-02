Колишній працівник студії Ascendant Studios, яка влітку 2023 року випустила свою першу гру, Immortals of Aveum, розповів в інтерв’ю IGN, що загальний бюджет проєкту складав близько $125 мільйонів, і що це була «жахлива ідея».

«На високому рівні Immortals була занадто великою для дебютного проєкту студії. Вартість розробки склала близько $85 мільйонів, і я думаю, що EA вклала ще $40 мільйонів на маркетинг і рекламу. Звичайно, до розробки були залучені й серйозні таланти в команді розробників, але спроба створити AAA-шутер для одного гравця на сучасному ринку була справді жахливою ідеєю, особливо тому, що це була цілком нова франшиза, для розробки якої намагалася використовувати Unreal Engine 5. В результаті ми отримали занадто роздуту, одноманітну та довгу кампанію», – розповів колишній розробник.

Ascendant Studios складалася з ветеранів Sledgehammer Games, які мали досвід роботи над великими шутерами, як от Call of Duty. Immortals of Aveum це – свого роду також Call of Duty, але з магією, яка хоч і отримала позитивні відгуки від гравців, але провалилася фінансово, що привело до скорочення половини штату студії.

Інший співробітник, коментуючи звільнення половини працівників Ascendant Studios, розповів, що хоча це й правда, що завдяки профспілкам та скороченню премій керівникам більше людей могли б зберегти свої робочі місця, це не допомогло б Immortals of Aveum продатися краще.