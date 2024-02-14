iMessage від Apple Inc., пошукова система Bing, браузер Edge і рекламний сервіс Microsoft Corp уникнуть нових суворих правил Європейського Союзу, які регулюють діяльність платформ Big Tech.

Як повідомила Європейська комісія, дослідження показало, що ці сервіси не займають достатньо домінуючого становища для того, щоб їх можна було регулювати відповідно до «Закону про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA). Apple і Microsoft заявили, що вітають це рішення в окремих заявах після оголошення.

Рішення регуляторів ЄС є перемогою для двох американських компаній, які були б вимушені адаптувати свої послуги до нових зобов’язань і заборон, покликаних обмежити зловживання ринковою владою.

DMA спрямований на підвищення конкуренції у Європейському Союзі шляхом встановлення обмежень для великих гравців на ринку – так званих «брамників» («gatekeepers»).

Попри це, Microsoft і Apple – разом з Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Google, Amazon.com Inc. і власником TikTok ByteDance Ltd. – все одно зіткнуться з низкою нових обмежень, спрямованих на запобігання зловживанню їхнім домінуванням в інших сферах бізнесу.

Для Microsoft це стосується операційної системи Windows для персональних комп’ютерів та платформи соціальних мереж LinkedIn. Для Apple – це мобільна операційна система iOS, магазин додатків App Store та браузер Safari.

Відповідно до закону, для визначених компаній буде незаконним надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів. Їм буде заборонено об’єднувати персональні дані в різних сервісах, використовувати дані зі сторонніх сервісів для конкуренції з ними. Також вони муситимуть дозволити користувачам завантажувати додатки з платформ конкурентів.

Нові правила повністю набудуть чинності 7 березня.