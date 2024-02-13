Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування так званого податку на Google за IV квартал 2023 року. 96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,513 млрд грн (30,1 млн євро чи $34,4 млн). По відношенню до ІІІ кварталу 2024 р. сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень. Про це в соціальних мережах сповістив Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:

Google

Sony

Etsy

Apple

Meta Platforms

Wargaming Group

Netflix

OnlyFans за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1 273,0 тис.

Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків ­– 2,17 млрд гривень.