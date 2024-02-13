IT-компанія SQUAD та КПІ ім. Сікорського відкрили Embedded-лабораторію для студентів

SQUAD, український R&D центр, що спеціалізується на вбудованих системах та Інтернеті речей, спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрили науково-практичну лабораторію для студентів радіотехнічного факультету.

Цей проєкт є продовженням довгострокового партнерства в рамках нової сертифікатної програми «Вбудовані системи в радіотехніці», участь у розробці якої брали викладачі університету спільно з фахівцями компанії SQUAD.

Відтепер, студенти матимуть можливість не лише вивчати теоретичні аспекти, а й застосовувати свої знання на практиці. Зокрема, вони зможуть створювати цифрові пристрої з управлінням та контролем за допомогою софт-процесора, а також набуватимуть практичних навичок у розробці користувацьких IP ядер як компонентів системи на кристалі.

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Нова лабораторія на кафедрі радіотехніки оснащена сучасним обладнанням, необхідним для навчання на вже згаданій програмі: осцилографами, генераторами сигналів та програмованими джерелами живлення, проєктором та інтерактивною дошкою, роутером і ноутбуками.

«Якісна освіта — одна з головних рушійних сил на шляху до кращого майбутнього. І бути дотичними до цього має особливе для нас значення. Хочу подякувати всім, хто працював над цим важливим проєктом, особливо — представникам університету, викладачам Радіотехнічного факультету та колегам зі SQUAD», — зазначив Юрій Катков, Country General Manager ІТ-компанії SQUAD.

Сьогодні, як і багато інших українських ІТ-компаній, SQUAD бере участь у підтримці та розвитку вищої освіти, використовуючи свою експертизу та практичний досвід. Тісні зв’язки між навчальними закладами та IT-галуззю дозволять студентам краще адаптуватися до вимог сучасності.