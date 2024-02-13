Працівники видання про відеоігри IGN оголосили про створення профспілки, яку підтримала переважна більшість редакційних та творчих працівників. Профспілка, яка налічуватиме близько 80 членів, стане однією з найбільших профспілкових організацій у сфері ігрової журналістики у світі. Про це пише Aftermath.

Профспілка IGN, яка отримала назву Гільдія творців IGN (IGN Creators Guild), об’єднується з News Guild. Материнська компанія IGN, Ziff Davis, наразі має іншу профспілку, Ziff Davis Creators Guild, також пов’язану з News Guild.

«Ми потребуємо справедливої та конкурентоспроможної оплати праці для всіх, включно з тими, кому доводиться жити і працювати в одних із найдорожчих міст США; доступного медичного страхування; кращого розмаїття, рівності та інклюзивності в усіх сферах», – пише Гільдія творців IGN, – «нам потрібен захист від звільнень в умовах неспокійного медіа-ландшафту, гарантії розумної компенсації, коли цих звільнень неможливо уникнути, а також захист від генеративного ШІ та подібних технологій».

Макс Сковілль, старший відеопродюсер і ведучий, який пропрацював в IGN дев’ять років, написав у пресрелізі, що, хоча він безмежно пишається роботою, яку він і його колеги виконали, для компанії настав час розвиватися.

«IGN вже є лідером індустрії розважальних медіа, але дуже важливо, щоб він залишався бастіоном для людей, які дають йому голос, – пише Сковілль», – «зараз навколо ігор відбувається безліч виняткових репортажів, критики та творчої роботи, але ігрова журналістика все ще перебуває в зародковому стані порівняно з більш традиційними медіа – відносно обмежена кількість об’єднаних сайтів ігрових медіа порівняно з об’єднаними друкованими редакціями є яскравим прикладом цього».

Редактор IGN Том Маркс, учасник Гільдії творців IGN заявив: