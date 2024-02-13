Команда розробників Chromium – рушія з відкритим вихідним кодом для Google Chrome та інших браузерів – почала працювати над тим, щоб дати можливість користувачам Інтернету платити за те, що вони читають або дивляться, без будь-якої взаємодії. Про це сповіщає The Register.

Раніше цього місяця Олександр Сурков, інженер-програміст з консалтингової компанії Igalia, оголосив про намір команди Chromium створити прототип вебмонетизації – різновиду інкубаційної спільноти, яка дозволить сайтам автоматично отримувати платежі від відвідувачів, а не від рекламодавців, через браузер і спеціальний платіжний сервіс.

Інкубаційна спільнота – це спільнота підприємців, інвесторів та інших фахівців, які працюють разом, щоб допомогти новим компаніям розвиватися та досягати успіху. Інкубаційна спільнота надає ресурси та підтримку своїм членам, які, як правило, знаходяться на ранній стадії розвитку стартапів. Визначення дане FasterCapital.

“Вебмонетизація – це технологія, яка дозволяє власникам сайтів отримувати мікроплатежі від користувачів під час взаємодії з їхнім контентом”, – написав Сурков у пояснювальному документі, опублікованому минулого літа.

Вона дає можливість творцям контенту і власникам сайтів отримувати винагороду за свою роботу, не покладаючись виключно на рекламу або підписку. Зокрема, вебмонетизація (WM) пропонує дві унікальні функції – невеликі платежі та відсутність взаємодії з користувачем – які вирішують кілька важливих сценаріїв, що наразі не реалізовані в Інтернеті.

Дрібні платежі, або мікроплатежі, розроблялися і впроваджувалися в різних формах і з різним ступенем успіху відтоді, як у 1990-х роках з’явився інтернет. А ще раніше вони розглядалися в рамках проєкту Теда Нельсона “Xanadu”.

Два десятиліття тому існував значний скептицизм щодо того, що вони коли-небудь запрацюють. У 1999 році піонер криптовалют Нік Сабо стверджував, що розумові витрати на обробку крихітних транзакцій зазвичай перевищують або затьмарюють вартість обчислень.

Кілька років по тому, у статті 2003 року “Справа проти мікроплатежів”, Ендрю Одлізко, нині професор факультету математики Університету Міннесоти, написав: “Мікроплатежі – це технологія майбутнього, і вона завжди буде такою”.

Враховуючи нещодавню історію криптовалют, децентралізованих фінансів, блокчейнів, цифрових гаманців, покупок через додаток та основних платіжних систем, таких як PayPal, Stripe, Venmo та Zelle, не бракує спроб довести протилежне. Однак жоден з них не може ефективно обробляти крихітні транзакції в кілька центів.

Компанія Brave Software у 2017 році запустила свій Basic Attention Token (BAT), який у 2019 році став частиною програми Brave Rewards, щоб винагороджувати користувачів за перегляд реклами. За даними BuiltWith, наразі у програмі беруть участь 28 000 сайтів.

Пошуковий стартап Mojeek почав пропонувати підтримку вебмонетизації у 2021 році через Coil, блог-платформу, створену у 2018 році колишнім технічним директором Ripple Стефаном Томасом. І це не спрацювало, принаймні для Coil, яка закрилася близько року тому.

Але у своїй прощальній записці стартап передав естафету фонду Interledger Foundation, який має на меті уможливити вебмонетизацію за допомогою протоколу Interledger та Open Payments API.

І як же ж воно буде працювати?

“Open Payments API – це відкритий стандарт на основі HTTP, створений для полегшення мікротранзакцій в Інтернеті”, – написав Сурков.

“Open Payments API працює як гаманець і дозволяє переказувати кошти на інший такий же. Він використовує тонкі гранти доступу, засновані на протоколі GNAP (Grant Negotiation and Authorization Protocol), що дає власникам гаманців точний контроль над дозволами, наданими додаткам, підключеним до їхнього гаманця”, – написав Сурков.

Основна ідея полягає в тому, що користувачі отримають цифровий гаманець, який зараз надають Gatehub і Fynbos, а сайти додадуть тег посилання до

свого сайту, відформатувавши його таким чином:

Після цього відвідувачі сайту, які прив’язали свій цифровий гаманець до браузера, виплачуватимуть кошти видавцеві, який їх запросив, за умови дотримання політики дозволів браузера.

За словами Суркова, Apple і Google продемонстрували підтримку вебмонетизації, а Mozilla виявила більш обмежений інтерес. Реалізація специфікації в Chromium – що зробить її доступною для Chrome, Microsoft Edge, Brave та інших браузерів на базі Chromium – повинна забезпечити достатнє поширення технології для експериментів. До того, як це станеться, прототипування все ще має бути завершене, і немає жодної встановленої дати дедлайну.

Існує багато перешкод для мікроплатежів, таких як безпека, масштабованість, надійність і транзакційні витрати – не кажучи вже про психологічний тягар оцінки справедливості ціни, що сплачується копійками.

Мікроплатежі все ще залишаються технологією майбутнього, але це майбутнє може бути ближчим, ніж здається. Дослідницька компанія Forrester прогнозує, що у 2024 році “мікроплатежі вирвуться зі своєї ніші та стануть альтернативою підпискам”.