OPPO представила нові бездротові TWS-навушники Enco Buds2 Pro, оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, титановою вібраційною діафрагмою та подвійними мікрофонами з алгоритмом AI Clear Call.

«Enco Buds2 Pro поєднують у собі свободу TWS-навушників у найкращому у своєму класі корпусі за чудовою ціною, а також вирізняються сучасним дизайном, довговічністю та відмінними характеристиками бездротових навушників», — сказав Біллі Чжан, президент відділу продажів та обслуговування OPPO закордоном.

За допомогою вбудованих сенсорів, користувачі зможуть керувати відтворенням у навушниках одним, подвійним, потрійним дотиком або довгим натисканням. А Bluetooth 5.3 забезпечить синхронізоване відтворення із низькою затримкою 94 мс.

Кожен навушник має спеціальну форму, яка за словами OPPO ідеально прилягає до вуха, а при вазі 4,3 г вони практично непомітний при носінні. Крім того, навушники також оснащені захистом від пилу та води за стандартом IP55.

Якщо використовувати Enco Buds2 Pro зі смартфонами OPPO, активується Dolby Atmos та Dirac аудіо тюнер для нового рівня оптимізації звуку. Це дасть можливість налаштувати звуковий режим залежно від того, де ви знаходитеся, або активувати адаптивний профіль залежно від того, що відтворюється.

За словами OPPO, Enco Buds2 Pro пропонують 8 годин прослуховування музики на одному заряді або розмову до 4 годин. Разом з зарядним кейс час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови.

Навушники будуть доступні в гранітно-білому та графітно-чорному кольорах, корпус і навушники матову поверхню, що запобігає появі відбитків пальців.

В Україні нові бездротові навушники ОРРО Enco Buds2 Pro можна придбати за 2 499 грн у кольорах.