ASUS оголошує про початок продажу в Україні ноутбука ASUS Chromebook CX1. 14-дюймовим хромбук має чотириядерний процесор Intel Pentium N6000, 8 ГБ оперативної пам’яті, eMMC-накопичувач на 128 ГБ, Wi-Fi 6 і акумулятор високої ємності, який забезпечує до 12 годин автономної роботи.

CX1 важить 1,47 кг, виробник заявляє, що в його корпусі використовували матеріали з вторинної сировини. Завдяки шарніру, що розкривається на 180°, кришку пристрою можна розмістити горизонтально.

В ASUS також зазначає, що Chromebook CX1 має посилені елементи конструкції, які збільшують надійність корпусу при транспортуванні. Пристрій успішно пройшов випробування на ряд тестів військово-промислового стандарту MIL-STD-810H.

Разом з покупкою ASUS Chromebook CX1, користувачі отримають 12-місячну підписку на хмарний сервіс Google One. Вона включає 100 ГБ сховища на Google-диску, Gmail і Google Фото.

ASUS Chromebook CX1 (CX1400CKA) вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 15 999 грн. Пристрій оснащений новою заводською клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок.