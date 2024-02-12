Радіостанція в Алабамі (США) була змушена припинити роботу після того, як зловмисники вкрали її 60-метрову радіовежу. Про це сповіщає The Guardian.

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) наказала станції WJLX в Джаспері, штат Алабама, припинити трансляцію після того, як невідомі злодії вкрали AM-вежу радіостанції.

«За всі роки роботи в бізнесі я ніколи не бачив нічого подібного», – сказав The Guardian генеральний менеджер WJLX Бретт Елмор. – «До цього ми ніколи не чули про крадіжку 60-метрової вежі».

Крадіжку виявила минулого тижня бригада ландшафтних робіт, яка регулярно обслуговує територію поблизу вежі, повідомляє WBRC.

«Мені подзвонили й сказали, що вежі немає. І я запитав: “Що ти маєш на увазі, що вежа щезла?”», — каже Елмор.

60-метрова радіовежа знаходилася в лісистій місцевості, за птахофабрикою. Генеральний менеджер WJLX каже, що злодії перерізали дроти та якимось чином прибрали саму вежу. Крім того, вони викрали AM-передавачі станції з сусідньої будівлі. Бретт Елмор повідомив про крадіжку, але місцева поліція була не менш здивована таким нахабним пограбуванням.

Для невеликої радіостанції така крадіжка – справжня катастрофа. Бретт Елмор каже, що майно станції не було застраховане, а заміна вежі може коштувати від $100 000 до $150 000 доларів, таких грошей радіостанція не має.

FCC повідомила WJLX, що станції доведеться припинити трансляцію. Хоча WJLX все ще має FM-передавач та FM-вежу, станції заборонено працювати з FM-передавачем, поки AM-ретранслятор не працює.

Оскільки новина про крадіжку вежі вже стала вірусною, багато людей звернулися до радіостанції та місцевої поліції зі своїми теоріями щодо зникнення вежі.

«Мені вчора подзвонив хлопець з Вірджинії й каже: “Знаєте, я вважаю, що вежу зняли гелікоптером”», – розповідає Елмор.

Можете додавати в коментарях власні ідеї щодо методу, яким було вкрадено 60-метрову радіовежу.