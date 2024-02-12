Український автопарк у січні поповнили 1,4 тис. гібридних легковиків. Хто в лідерах?

У січні 2024 року автопарк України поповнили 1,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Про це повідомляє УкрАвтопром.

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Це на 72% більше порівняно з січнем 2023 року. Частка нових авто в цій кількості становила 53%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер Toyota RAV4 (151 одиниця). Другий результат у Nissan X-Trail (57 од.). Третя за популярністю — Toyota Camry (50 шт.)

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (84 шт.). Також у лідерській трійці Chevrolet Volt (42 од.) та Toyota Prius (37 од.).

Нагадаємо, що автопарк України у 2023 році поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше порівняно з 2022 роком, але на 8% менше порівняно з 2021 роком.