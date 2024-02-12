Чип NVIDIA Grace Hopper GH200 — це відповідь компанії на вимоги впровадження передового штучного інтелекту та високопродуктивної обробки даних на підприємствах і в центрах обробки даних. Анонсуючи цей спеціалізований процесор минулого року, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг сказав, що технологічна індустрія натикається на стіну з традиційними архітектурами, тому вона все частіше звертається до графічних процесорів і прискорених обчислень для вирішення складних обчислювальних завдань.

Попри те, що флагманський чип NVIDIA, призначений для центрів обробки даних і ШІ, GPTshop.ai продає GH200 як частину робочої станції у формфакторі настільного комп’ютера. Тепер будь-хто може отримати доступ до процесора NVIDIA Grace і графічного процесора Hopper за умови, що у нього є щонайменше $50 000 щоб придбати базову систему на GH200. На сайті бенчмарків Phoronix з’явився огляд комп’ютера для порівняльного аналізу.

Настільна робоча станція на платформі GH200 виглядає абсолютно надмірною на папері. Процесор Grace GH200 має 72 ядра та 480 ГБ пам’яті LPDDR5X, що не так багато, як 1 ТБ, який можна встановити на Threadripper 7000, але це все одно солідна кількість. Справжньою зіркою шоу є графічний модуль H200 на основі Hopper, розмір якого становить 814 мм² і має 16 896 ядер CUDA. Цікаво, що GPTshop.ai пропонує як версію GH200 HBM3, так і нову версію HBM3e, яка включає більше VRAM.

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Система також оснащена вентиляторами та системою охолодження Noctua. Він має додаткові компоненти, такі як 8 ТБ SSD, 30 ТБ HDD, миша та клавіатура. Є навіть відеокарта RTX 4060, імовірно, для виведення графіки або доступу до трасування променів, яка є однією з небагатьох функцій, які Hopper не підтримує. Єдиним варіантом для ОС є сервер Ubuntu; Windows не є чудовою операційною системою для новітнього процесора.

Судячи з тестів, це найпотужніший на сьогодні модуль штучного інтелекту NVIDIA, розроблений для штучного інтелекту гігантських масштабів, або для високопродуктивних обчислювальних програм. Компанія стверджує, що вона забезпечує до десяти разів вищу продуктивність для додатків, які працюють з терабайтами даних, і що це підвищення потужності дозволяє вченим і дослідникам створювати безпрецедентні рішення для складних проблем. З корпоративного погляду, процесор служить альтернативою процесорам x86 у серверному сегменті, дозволяючи NVIDIA надавати конкурентоспроможний продукт проти пропозицій AMD і Intel. NVIDIA заявила, що процесор Grace забезпечує вдвічі більшу продуктивність, ніж процесори Intel Sapphire Rapids і AMD Genoa, при тій самій потужності та в 3,5 раза більшу ефективність процесорів останнього покоління AMD Epyc Milan.

Згідно з тестами, GH200 трохи випереджає Xeon Platinum 8380 2P і трохи поступається продуктивності Epyc 9654 Genoa 2P, яку Phoronix оголосив «зовсім непоганою для початкового показу». Також виявилося, що GH200 був найшвидшим у порівнянні з однопроцесорними конфігураціями 2P Genoa(X) і Intel Emerald Rapids. GH200 мав майже вдвічі більшу продуктивність, ніж 128-ядерний процесор Arm Ampere Altra Max. GH200 зрівнявся з процесором AMD Epyc 9684X Genoa-X 1P для тесту Rodinia HPC у тестовому випадку LavaMD. Для AMG система суперчипа майже зрівнялася з Xeon Platinum 8380 2P за продуктивністю ЦП. Phoronix назвав продуктивність процесора «дуже винятковою» у тесті для обчислювальної хімії NWChem. Один GH200 майже зрівнявся з AMD EPYC Genoa у провідній конфігурації “2 процесори”.

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Тим часом ми не можемо бути впевнені, наскільки добре працюватиме половина пристрою H200, оскільки огляд Phoronix не тестував GPU. Однак офіційні характеристики чіпа переконливо вказують на те, що він дуже потужний, що не дивно, оскільки існує такий великий попит на H200 (і майже на всі графічні процесори з підтримкою штучного інтелекту в наші дні, якщо на те пішло).

Хоч 50 000 доларів США — це дуже велика сума для настільної робочої станції, але це здається гідною угодою, враховуючи, що H100, попередник H200, коштує 40 000 доларів США окремо. За 50 000 доларів отримати швидший графічний процесор і серверний центральний процесор найвищого класу всередині попередньо зібраної системи звучить як доволі вигідна угода.