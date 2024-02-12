Згідно з чисельними зливами від інсайдерів, Nintendo Switch 2 буде на 100% сумісна з вашою вже наявною бібліотекою навіть на фізичних носіях.

Користувач Resetera під ніком ‘Ridley327’ пише:

Switch 2 не зробить для ігор нічого особливого, тому ігри, які вже є практично бездоганними, такі як Smash або Super Mario Bros. Wonder, не зможуть вийти за межі 1080p та 60fps без додаткового оновлення від розробників. Однак для ігор з більш гнучким підходом до роздільної здатності та частоти кадрів додаткова потужність нової системи може бути використана для того, щоб частіше і стабільніше виводити їх на верхні межі, тому такі ігри, як «Bayonetta 3 або «Xenoblade 2, за замовчуванням працюватимуть і виглядатимуть набагато краще, не потребуючи оновлень від розробника. Також по чуткам, будь-які оновлення ігор заохочуються самою Nintendo як нові релізи.

Reuters своєю чергою повідомляє, що Switch 2 матиме ексклюзивний кастомний чип від NVIDIA та вийде вже цього року.

Чи це правда, ми дізнаємось вже з березня цього року, після завершення фінансового року для Nintendo. Адже президент Шунтаро Фурукава раніше заявляв, що не планує випускати жодного обладнання протягом наступного фінансового року.