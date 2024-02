З’явився новий український трейлер фільму «Королівство планети мавп» / Kingdom of the Planet of the Apes. Стрічка має стартувати в прокаті 9 травня 2024 року.

«Режисер Вес Болл вдихає нове життя в епічну франшизу, події якої розгортаються через кілька поколінь після правління Цезаря. Мавпи – домінуючий вид, який гармонійно співіснує, а люди приречені на життя в тіні. Поки новий тиранічний мавпячий вождь будує свою імперію, одна молода мавпа вирушає у виснажливу подорож. Ця мандрівка змусить поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле, і зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей», – йдеться в описі.

До акторського складу екшну увійшли: Овен Тіґ («Воно»), Фрея Аллан (серіал «Відьмак»), Кевін Дюранд («Ной», «Реальна сталь»), Пітер Макон, Вільям Мейсі та інші.