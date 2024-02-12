Управління енергетичної інформації США (EIA) вимагає від великих криптомайнерів повідомляти про споживання енергії. Ця ініціатива є частиною зусиль з регулювання майнінгу криптовалюти через непомірну кількість енергії, яку споживає ця індустрія. Про це пише Tom’s Harware.

Поки що EIA лише збирає дані, але вони повинні привести до впровадження нових правил, які в майбутньому будуть стримувати майнерів. Нові вимоги з’явилися після того, як EIA опублікувала дослідження, згідно з яким майнінг криптовалюти споживає до 2,3% електроенергії, що виробляється в США.

«Ми маємо намір продовжувати аналізувати та писати про енергетичні наслідки діяльності з видобутку криптовалюти в Сполучених Штатах…», – заявив адміністратор EIA Джо ДеКароліс – «Ми спеціально зосередимося на тому, як розвивається попит на енергію для майнінгу криптовалюти, визначимо географічні райони швидкого зростання та кількісно визначимо джерела електроенергії, які використовуються для задоволення попиту на майнінг криптовалюти».

Скоріше за все такими діями уряд Сполучених Штатів хоче «придушити» майнінг криптовалют, який впливає на надійність та стійкість електромережі в густонаселених районах. Потенційно необмежений майнінг може призвести до підвищення витрат на електроенергію у домогосподарствах і до проблем з нестачею електроенергії в години пік. Станом на січень 2024 року EIA виявила 137 великих об’єктів криптомайнінгу в США.

Крім того, EIA відмічає, що кількість операції з криптомайнінгу в США значно зросла за останні декілька років. Споживання енергії зросло з 0,6% до 2,3% від усього споживання електроенергії в країні. Для порівняння, індустрія з видобутку біткойнів у США споживає річний енергетичний бюджет таких штатів як Юта чи Західна Вірджинія.

EIA виявила, що світова частка майнінгу біткойнів, який припадає на США, зросла з 3,4% у 2020 році до колосальних 37,8% у 2022 році. Очікується, що енергоспоживання майнінгу біткойнів у всьому світі становитиме від 0,2% до 0,9% світового попиту, що дорівнює енергоспоживанню таких країн як у Греції чи Австралії.