У січні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно із січнем 2023 року попит на них збільшився в 2,8 разу, повідомляє УкрАвтопром.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні минулого року. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 3490 штук (нових – 840 шт., уживаних – 2650 шт.). Із 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку в січні 2024 року: Volkswagen iD.4 (286 одиниць), BYD Song Plus (83 од.), Honda eNS1 (80 од.), Toyota bZ4X (56 од.), Nissan Ariya (50 од.).

ТОП-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: Nissan Leaf (355 од.), Tesla Model 3 (309 од.), Tesla Model Y (242 од.), Volkswagen e-Golf (178 од.), Volkswagen iD.4 (169 од.).

Нагадаємо, що в грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж роком раніше.