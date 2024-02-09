HBO працює над ще одним приквелом до Game of Thrones / «Гра престолів», події якого відбуваються за 300 років перед подіями оригінального серіалу. Про це пишуть The Hollywood Reporter.

Це буде історія про завойовника Еґона, основоположника династії Тарґеріенів. За 300 років до початку подій оригінального серіалу, він завоював велику частину Вестероса з допомогою драконів.

HBO працюватиме з Метсоном Томліном, сценаристом, який працював над The Batman / «Бетмен» Метта Ріва, а також є співавтором сценарію другої частини. The Hollywood Reporter повідомляють, що проєкт описують як «повернення до витоків» фентезійного всесвіту Джорджа Р. Р. Мартіна.

HBO жодним чином не прокоментувала ситуацію.