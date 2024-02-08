Кінокомпанія Kinomania презентувала офіційний трейлер фільму «Я і Фелікс», створеного за мотивами книжки «Хто ти такий?» українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха.

«Я і Фелікс» розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 1990-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Режисерка стрічки Ірина Цілик, за сумісництвом дружина письменника Артема Чередника (Чеха), відома завдяки документалці «Земля блакитна, ніби апельсин», яка розповідає про сім’ю, що живе в так званій «червоній зоні» Донбасу. Цей фільм отримав приз за кращу режисуру в категорії світової документалістики на Sundance Film Festival та низьку інших нагород.

Головну роль хлопця-підлітка Тимофія, який є майже автобіографічною фігурою автора книги, зіграв Андрій Чередник, син Артема Чеха та Ірини Цілик. В ролі колишнього контррозвідника Фелікса знявся український письменник та поет Юрій Іздрик.

Показ стрічки «Я і Фелікс» в кінотеатрах України заплановано на 11 квітня 2024 р.