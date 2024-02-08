Українці в січні придбали майже 16,7 тис. вживаних легкових авто з-за кордону

Упродовж січня 2024 року український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє УкрАвтопром.

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Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть: дизельні (29%), електромобілі (16%), авто з ГБО (5%) та гібриди (4%).

До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: Volkswagen Golf (948 одиниць), Renault Megane (759 од.), Skoda Octavia (669 од.), Volkswagen Passat (599 од.), Volkswagen Tiguan (396 од.), Nissan Leaf (355 од.), Audi A4 (347 од.), Audi Q5 (334 од.), Nissan Rogue (330 од.) та Tesla Model 3 (309 од.).

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

Нагадаємо, що українці за підсумками 2023 року придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Це на 45% менше порівняно з попереднім роком.