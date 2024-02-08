Розробники Paralives, які надихалися симулятором життя The Sims, продемонстрували розширений геймплей гри та оголосили рік виходу проєкта у Дочасному доступі.

Paralives з 2019 року створює канадський інді-розробник Алекс Массе, спочатку наодинці, зараз разом з невеликою командою однодумців. Фінансування розробки надходить з Patreon.

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У продемонстрованому великому фрагменті геймплея можна побачити як ваш персонаж влаштовується на роботу, покращує свої таланти, вчить щось нове, заводить друзів, спілкується та проводить час з ними, приводить до ладу свою квартиру тощо. А ще в Paralives буде можливість побудувати власний дім у вільному стилі.

Вихід Paralives у Дочасному доступі Steam з підтримкою Steam Workshop заплановано на 2025 р. У гри вже є сторінка в Steam, тож можна додавати до Списку бажаного.