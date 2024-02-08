У застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів, де кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
На інтерактивній мапі також можна:
- переглянути вид, рейтинг та фото;
- дізнатися, скільки людей воно вміщує;
- оцінити стан укриття;
- залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА;
- поділитися локацією з родичами або друзями.
Також користувачі можуть вибрати фільтр і вказати параметри, приміром, укриття для людей з інвалідністю.
«А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, завантажуйте мапу своєї області – і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього перейдіть у розділ Незламність і натисніть – Завантажені мапи», – сказано в повідомленні.
Із міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Але користувачі можуть дізнатися їхні адреси в органів місцевого самоврядування.
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