У застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів, де кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

На інтерактивній мапі також можна:

переглянути вид, рейтинг та фото;

дізнатися, скільки людей воно вміщує;

оцінити стан укриття;

залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА;

поділитися локацією з родичами або друзями.

Також користувачі можуть вибрати фільтр і вказати параметри, приміром, укриття для людей з інвалідністю.

«А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, завантажуйте мапу своєї області – і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього перейдіть у розділ Незламність і натисніть – Завантажені мапи», – сказано в повідомленні.

Із міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Але користувачі можуть дізнатися їхні адреси в органів місцевого самоврядування.