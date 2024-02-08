Компанія Acer, світовий лідер у сегменті пристроїв із ChromeOS, оголошує про початок продажу в Україні асортименту мобільних комп’ютерів Chromebook та Chromebook Plus. Пристрої вже починають надходити у продаж, починаючи з лютого 2024 року.

Серед модельного ряду є хромбуки для найрізноманітніших потреб. Від Chromebook Plus CB515-2H із діагоналлю 15,6 дюйма, оснащених процесорами Intel Core i3/i5 12-го та 13-го поколінь й з 16 ГБ оперативної пам’яті для вищої продуктивності, до компактних Chromebook CB311-11H із екраном HD IPS 11,6 дюйма вагою лише 1 кг, які готові для роботи звідки завгодно, де є підключення до мережі.

Chrombook Spin 314, оснащений 8 ГБ ОЗП та 128 ГБ системної пам’яті, пропонує сенсорний екран IPS FHD із шарнірним механізмом, що дозволяє відхиляти дисплей майже на 360 градусів. Завдяки цьому поєднуються функціональні можливості ноутбука та планшета для більш гнучкої роботи, залежно від сценарію використання.

Окремі моделі хромбуків передбачають сенсорні можливості дисплея для зручнішої взаємодії з ПЗ та мультимедійним вмістом. Ноутбуки забезпечують 10 та більше годин автономної роботи.

Загалом Acer пропонує велике різноманіття хромбуків як за характеристиками, так і за ціною: