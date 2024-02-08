Paramount Pictures представила офіційний трейлер фільму «Тихе місце: День перший» / A Quite Place: Day One. Трилер має вийти в українському прокаті 27 червня 2024 року.

«Нова глава культової франшизи розповідає про перші дні жахливого вторгнення загадкових інопланетних монстрів на Землю. Опинившись віч-на-віч перед небаченою досі загрозою, людям доведеться обирати: пристосуватися до потойбічного зла, чи стати його здобиччю», – йдеться в описі до майбутньої стрічки.

Режисером фільму став Майкл Сарноскі. До акторського складу увійшли: Люпіта Ніонго («Ми») та Джозеф Квінн («Оверлорд»).