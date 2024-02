Capcom почула прохання українців додати українську локалізацію в ігри. Попри те, що зараз жодних офіційних підтверджень немає, перший крок зроблений.

Нещодавно компанія запустила голосування серед фанатів про їх зацікавленість майбутніми проєктами, улюблені ігри та персонажі, та давала можливість залишити їм коментар, і українська ігрова спільнота звичайно ж цим скористалась.

🇺🇦 Did anybody mention Ukrainian localization!?

Thank you for all of your comments. While we can't promise anything, we have heard your requests. The decision regarding the languages featured in our games involves a lot of different factors, but we have relayed your interest in…

— Capcom Localization Team (@CapcomL10N) February 7, 2024