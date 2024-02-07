Науковці з Університету Вісконсину у Медісоні (США) надрукували на 3D-принтері функціональну тканину мозку. Вона здатна розвиватися та формувати зв’язки як справжня. Про це пише Popular Science.

Результати своєї роботи дослідники описали в журналі Cell Stem Cell. У межах дослідження вони запропонували новий підхід до 3D-біодруку.

Під час експерименту вчені використали «біочорнила». Це – гель такої щільності, яка не дозволяє тканині розтікатися та забезпечує нейронам та їхнім відросткам вільне зростання всередині складу.

Для дослідження науковці взяли вирощені з плюрипотентних стовбурових клітин нейрони. Безпосередньо під час друку вчені вдалися не до вертикального нанесення шарів «біочорнил», а до горизонтального.

«Тканина все ще має достатню структуру, щоб утримуватися разом, але вона досить м’яка, щоб дозволити нейронам вростати один в одного та починати взаємодіяти один із одним», – розповів керівник дослідження Су-Чун Чжан.

Новий метод спеціалісти застосовували для друку тканини кори головного мозку та смугастого тіла.