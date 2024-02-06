Дослідники використали штучний інтелект, щоб розшифрувати частину папірусів віком майже 2000 років. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про папіруси, які зберігалися в бібліотеці вілли на околиці місті Геркуланум. Цей район постраждав під час виверження вулкана Везувій в 79 році нашої ери.

У середині XVIII століття віллу знайшли. Тут вчені виявили сенсаційні знахідки, серед яких й обвуглені папіруси. Вважається, що колекція містить тисячі стародавніх текстів, зокрема й твори Есхіла та Сапфо.

Відтоді спроби розгорнути папіруси зазнавали невдач, тож їхні таємниці лишалися невідомими. Але тепер група студентів змогла розшифрувати щонайменше 15 уривків папірусів завдяки штучному інтелекту.

Люк Фаррітор, Юсеф Надер та Юліан Шиллігер розробили ШІ-інструмент, який зміг ідентифікувати текст з цифрових сканів. Завдяки цьому вони виграли приз у розмірі $700 тис. у межах конкурсу Vesuvius Challenge.

Троє студентів наразі змогли прочитати понад 2000 символів, що складає близько 5% тексту древніх папірусів. І хоча робота ще не завершена, попередній аналіз вказує, що розшифрований текст є філософським трактатом про насолоду від їжі та музики.