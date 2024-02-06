Застосунок «Повітряна тривога» отримав оновлення зі сповіщенням різних видів загроз. Про це йдеться в блозі компанії Ajax Systems.

У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

«Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації», – сказано в блозі.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС.

Також у новій версії застосунку покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

«Щоб отримувати сповіщення про всі типи тривог, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 5.2. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно», – йдеться в блозі компанії.

Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують понад 6 млн користувачів.