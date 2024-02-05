В результаті складної афери із застосуванням технології дипфейк фінансист міжнародної компанії з Гонконгу був обманом змушений перерахувати шахраям $25 мільйонів, повідомляє CNN.

Шахраї використали технологію дипфейк, щоб видати себе за фінансового директора компанії під час відеоконференції. У ретельно продуманій містифікації був використаний не лише його образ, але й кількох інших нібито співробітників компанії, зображення яких були сфабриковані за допомогою все тієї ж технології дипфейк. Цей інцидент, про який повідомила поліція Гонконгу, підкреслює зростаючу витонченість шахрайських схем, що використовують штучний інтелект для створення реалістичних, але фальшивих зображень людей.

Фінансовий працівник спочатку запідозрив спробу фішингу, коли отримав повідомлення від нібито фінансового директора, який обговорював таємну транзакцію. Однак реалістичність відеодзвінка зі знайомими обличчями та голосами колег змусила його відкинути сумніви та здійснити значний фінансовий переказ.

Цей випадок є одним з кількох нещодавніх прикладів використання технології дипфейк у шахрайських цілях, включаючи маніпуляції з системами розпізнавання облич з метою крадіжки особистих даних. Поліція Гонконгу вже провела арешти, пов’язані з такими шахрайствами.