ВАЗ, ГАЗ і Volkswagen: які автомобілі найчастіше викрадали в Україні в 2023 році

Кількість автовикрадень в Україні у 2023 році порівняно з 2022 роком зменшилася майже на 90%. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані МВС.

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За підсумками минулого року в країні зафіксували 1278 викрадень авто. Роком раніше цей показник сягав 12,448 тис., а у 2021 році – 1148.

Торік авто найчастіше викрадали на Донеччині (375 випадків), Херсонщині (178) та Дніпровщина (168). А от найменше викрадень зафіксували у Тернопільській та Івано-франківській областях – по 4 випадки в кожному регіоні.

Найчастіше зловмисники викрадали легкові авто (59%) та вантажівки (15%). Найменше випадків стосувалися моторолерів – менш як 1%.

Найбільш популярною маркою серед автовикрадачів минулого року був ВАЗ – 206 автівок (16% від усіх випадків). Також до топу увійшли: ГАЗ – 60 (4,7%), Volkswagen – 46 (3,6%), Renault – 42 (3,3%) та Hyundai – 30 (2,3%).

Найчастіше викрадали моделі: ВАЗ – 2107, 21063, 2121, 2106 та DAEWOO – LANOS.