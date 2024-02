У більшості країн світу за минулі два десятиліття відбулося значне покращення показників тривалості життя. Науковці проаналізували, які чинники впливали на це в минулому, та зробили прогноз щодо майбутніх тенденцій. Про це пише Ars Technica.

Дослідження називається «Конвергенція та дивергенція смертності: Глобальне дослідження з 1990 по 2030 рік» (Convergence and divergence in mortality: A global study from 1990 to 2030). Його опублікували в науковому журналі PLOS One.

Дослідницька група використовувала конкретні показники смертності, щоб визначити глобальні групи, які відображають середню очікувану тривалість життя в різних частинах світу. Країни в цих групах змінювалися з 1990 по 2010 рік і, за прогнозами, ще більше зміняться до 2030 року.

Групи, до яких входили переважно багатші країни, мали найкращі шанси на довголіття в 1990 і 2010 роках. А от країни з низьким рівнем доходу мали найгірший рівень смертності. У 1990 році ці країни, багато з яких знаходяться в Африці, страждали від війни, політичних потрясінь та ВІЛ/СНІДу.

Поряд зі слабкою системою охорони здоров’я, фактори, що зумовили високий рівень смертності в більшості африканських країн, залишалися такими ж проблемними й у 2010 році.

У всіх групах тривалість життя чоловіків, які живуть в тій чи іншій країні групи, як правило, відрізнялася менше, ніж у жінок. Але в деяких регіонах спостерігалися відмінності між тривалістю життя чоловіків і жінок.

Приміром, після розпаду Радянського Союзу в 1990-х роках смертність серед чоловічого населення колишніх радянських республік значно зросла, і ця тенденція продовжилася у 2010 році.

Причинами смертності в цих країнах були насильство, нещасні випадки, серцево-судинні захворювання, алкоголь, неналежна система охорони здоров’я, бідність та психосоціальний стрес.

Прогнози щодо 2030 року науковці радять сприймати обережно. Хоча минулі тенденції можуть бути хорошими індикаторами того, що буде в майбутньому, вони не завжди зберігаються.

Але якщо минулі й нинішні тенденції збережуться у відносно близькому майбутньому, то деякі країни можуть опинитися в гіршому становищі у 2030 році. До групи країн із найнижчим рівнем доходу та найвищою смертністю увійдуть кілька африканських країн, які сильно постраждали від воєн, політичних і соціально-економічних викликів.

До другої групи з низьким рівнем доходу та високою смертністю, також переважно африканських країн, тепер додадуться деякі країни Східної Європи та Азії. Це країни, які страждають від політичних і соціально-економічних проблем, більшість з яких нещодавно були втягнуті в конфлікти та війни або все ще перебувають в них, як, наприклад, Україна.

Деякі країни, приміром, Чилі, поповнять групу країн із найвищими доходами та найнижчою смертністю. Колишні радянські країни, ймовірно, продовжать стикатися з тими ж проблемами, що й у 1990 і 2010 роках. Вони потрапляють в одну з груп із середнім рівнем доходу та середньою тривалістю життя.

Дослідження відносить США до першої або другої групи країн із високим рівнем доходу та низькою смертністю. Це може створити враження, що в глобальному масштабі справи йдуть добре. Хоча дослідження не розглядає конкретно США, існують певні місцеві проблеми, які свідчать про протилежне.

Приміром, очікувана тривалість життя в США продовжує стрімко падати. Рак, хвороби серця, інсульти, передозування наркотиків та нещасні випадки є винуватцями цієї тенденції, особливо серед американців середнього віку.