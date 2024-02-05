Після релізу VR-гарнітури Apple Vision Pro розробники програмного забезпечення з різних країн світу намагаються зрозуміти як можна використовувати цей девайс у реальному житті. Не залишились осторонь і українські розробники, що опікуються відомим волонтерським сервісом з візуалізації повітряних тривог «Мапа тривог України». Вони чи то жартом, чи то повністю серйозно показали у X/Twitter концепт застосунку «Мапа тривог» для Apple Vision Pro.

Звісно ж, користувачів Apple Vision Pro в Україні поки що небагато і з боку команди «Мапа тривог України» це, скоріше за все, гірка іронія (або це вже постіронія?!). Але, чесно кажучи, не про таке майбутнє ми мріяли, читаючи фантастику 1980-90-хх.