Попит на чипи штучного інтелекту змусив компанію Huawei сповільнити виробництво смартфонів та змінити пріоритети. Про це пишуть Reuters.

Китайська компанія використовує один завод для виробництва як ШІ чипів Ascend, так і Kirin, які використовуються у смартфонах. Через обмежені можливості, компанія змушена сповільнити виробництво чипів Kirin, аби задовольнити попит на Ascend.

Такі зміни були спричинені обмеженнями США на експорт та імпорт чипів до Китаю, через що влада зосередилась на вітчизняних альтернативах. Водночас Ascend 910B вважається одним з найбільш конкурентоспроможних чипів.

Компанія вперше з кінця 2022 року змогла очолити продажі смартфонів в перші тижні 2024 року в Китаї завдяки серії Mate 60. Проте гонка за ШІ чипами та зростаючий попит змушує змінити фокус на їх виробництво.