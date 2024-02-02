Фармацевтична галузь використовує штучний інтелект для прискорення розробки ліків. Однак це не означає, що технологія здатна перевершити людину. Про це пише Bloomberg.

Агентство наводить у приклад компанію Genentech, яка нещодавно почала набирати 200 добровольців для перевірки експериментального препарату. Досі його використовували для лікування легеневих та шкірних захворювань. Але тепер спеціалісти хочуть з’ясувати, чи буде він ефективним проти виразкового коліту.

Зазвичай переорієнтування препаратів на використання проти інших захворювань займає роки. Проте зараз це вдалося зробити за дев’ять місяців. У цьому допоміг ШІ – він просканував мільйони можливостей, щоб підтвердити користь препарату проти іншого захворювання.

Біологиня обчислювальної біології Гарвардського університету та Массачусетського технологічного інституту Авів Регев, яка керує дослідженнями та розробками Genentech, пояснила користь ШІ.

За її словами, застосування технології не означає, що людина більше не потрібна. Але Авів Регев переконана, що «людина раптом отримує надздібності».

Утім, справжнім випробуванням для біотехнологій стане те, чи будуть ліки, розроблені за допомогою ШІ, більш успішними для пацієнтів, ніж розроблені людьми. І хоча це далеко не факт, у технологію вкладають значні інвестиції.

«Золота лихоманка» ШІ у фармацевтиці та біотехнологіях також привернула увагу компанії NVIDIA. Зараз вона веде принаймні деякі справи з 20 найбільшими фармацевтичними компаніями та понад 2 500 стартапами. Компанія заявляє, що вона сповнена рішучості працювати для розвитку галузі.

На ШІ покладають чимало надій. Приміром, за даними BCG, традиційно виведення ліків на ринок займає від 12 до 15 років. Проте дослідження й розробки на основі ШІ можуть допомогти скоротити від 25% до 50% часу та витрат, щоб довести кандидатів на ліки до стадії тестування на людях.

Попри це, однаково будуть потрібні дослідження, щоб довести, чи мають ліки, створені за допомогою ШІ, вищу ймовірність клінічного успіху.