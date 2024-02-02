Держава закуповуватиме дрони через систему Prozorro. Уряд ухвалив відповідну постанову, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

«Тепер закупівля масмаркет-БпЛА відбуватиметься через систему Prozorro. Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників», – йдеться в повідомленні.

У відомстві звернули увагу на те, що за рік кількість постачальників БпЛА збільшилася в десятки разів, тому на ринку зʼявилася висока конкуренція.

«Постанова надасть рівні умови для доступу до державних контрактів, завдяки конкуренції держава зможе вибирати постачальника з найвигіднішими цінами», – додали в Мінцифри.

Уся чутлива інформація, як-от строки та місця постачання, буде закритою для широкого загалу. Так цими не даними не зможуть скористатися вороги.

Водночас віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров пояснив, як все працюватиме. Якщо замовник хоче придбати дрон, то він виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника.

«У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію», – зазначив Михайло Федоров.

Він також зауважив, що постанова КМУ стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice.