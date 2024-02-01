Під час сенатських слухань про безпеку дітей в Інтернеті генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг попросив вибачення у батьків, які стверджують, що Instagram зіграв певну роль у самогубствах або сексуальній експлуатації їхніх дітей, повідомляє NBC News. Відповідаючи на прямий запит сенатора Джоша Хоулі, Цукерберг висловив співчуття з приводу страждань сімей, визнавши серйозність їхнього досвіду.

На слуханнях, проведених юридичним комітетом Сенату під назвою «Великі технології та криза сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті», Цукерберг разом з керівниками TikTok, Discord, X і Snap відповідав на інтенсивні запитання законодавців. Присутні батьки, які демонстрували фотографії своїх дітей і носили блакитні стрічки на підтримку Закону про безпеку дітей в Інтернеті (KOSA), явно висловлювали своє несхвалення, коли Цукерберг увійшов до зали.

Вибачення Цукерберга, хоч і не прозвучало безпосередньо в мікрофон, було чутно в прямому ефірі. Він підкреслив прихильність Meta до провідних зусиль у галузі, спрямованих на запобігання подібним трагедіям. Питання стосувалися різних серйозних проблем, включаючи наявність відверто сексуальних зображень дітей в Instagram без їхньої згоди, переслідувань через соціальні мережі, та інших проблемних питань.

Наразі Meta втягнута у федеральний позов, поданий кількома штатами, які стверджують, що Facebook та Instagram розробили функції, що викликають залежність у дітей, і приховують дані про шкідливий вплив платформ на юних користувачів. Сенатор Річард Блюменталь посилався на електронні листи від директора з міжнародних зв’язків Meta Ніка Клегга, в яких він висловлював занепокоєння щодо прогресу Meta у розв’язанні ключових питань благополуччя, таких як проблемне використання, булінг, переслідування та суїцидальне самоушкодження.

Як стало відомо з внутрішнього листування Meta у 2021 році, Цукерберг відхилив пропозиції вищого керівництва Meta розширити команду компанії, яка займається питаннями безпеки та благополуччя дітей. Нік Клегг, тодішній віцепрезидент з глобальних питань, попросив додатково 45 співробітників для посилення боротьби з булінгом, домаганнями та самоушкодженнями серед дітей. Попри підтримку інших керівників компанії, Цукерберг не схвалив розширення штату, навіть після того, як пізніше того ж року було подано переглянуту, меншу пропозицію щодо кількості працівників.

Ця відмова сталася в той час, коли внутрішні документи, пізніше оприлюднені Wall Street Journal під назвою «Файли Facebook», показали, що компанія знала про негативний вплив своїх платформ, включаючи Instagram, на психічне здоров’я підлітків. Юридичний комітет Сенату оприлюднив електронні листи, пов’язані з цими дискусіями, напередодні слухань про безпеку дітей в Інтернеті, висвітливши внутрішні дебати в компанії щодо розв’язання цих питань.

Цукерберг повідомив сенаторам, що у відділі довіри та безпеки Meta працює 40 000 осіб. Однак виникли питання щодо нещодавніх звільнень, які торкнулися цих відділів, на що Цукерберг відповів, що звільнення були загальними й не були спрямовані конкретно на відділ довіри та безпеки.

Сенатор Том Тілліс звернувся до генеральних директорів Meta, TikTok, Discord, X і Snap, визнавши складність їхньої ролі та виклики, з якими вони стикаються, балансуючи між бізнес-цілями та зобов’язаннями з безпеки. Він висловив сподівання, що вони докладають усіх зусиль для зменшення шкідливого впливу своїх платформ.