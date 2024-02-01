У США суд штату Делавер анулював виплату Ілону Маску винагороди на суму $56 млрд від Tesla. Це була найбільша компенсаційна угода в історії компанії, пише TechCrunch.

Рада директорів компанії ухвалила рішення про виплату у 2018 році. Однак вже наступного року один з акціонерів Tesla звернувся до суду, вимагаючи скасувати винагороду.

Тепер суддя Кетрін МакКормік ухвалила рішення її анулювати. За її словами, ця виплата була несправедливою щодо акціонерів Tesla. Також суддя зауважила, що рада директорів Tesla була «захоплена риторикою» довкола «суперзірки» Ілона Маска.

Кетрін МакКормік все ж погодилася, що відповідачам вдалося довести, що «Tesla відчайдушно потребувала Ілона Маска, щоб досягти успіху на наступному етапі розвитку». Але додала, що «ці факти не виправдовують найбільший план компенсації в історії публічних ринків».

Мільярдер відреагував на рішення судді черговим постом на платформі X. Тут він порадив користувачам не реєструвати свої компанії в штаті Делавер. Згодом він також створив опитування про те, чи варто Tesla змінити штат реєстрації на Техас.