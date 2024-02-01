Європейське космічне агентство (ESA) вперше запустило на Міжнародну космічну станцію (МКС) 3D-принтер, щоб друкувати металеві деталі. Про це повідомляє Engadget.

Апарат вагою 180 кг відправили на космічну станцію 30 січня в межах місії Cygnus NG-20. Його розробкою для ESA займалася компанія Airbus. Притер на МКС встановить астронавт Андреас Могенсен із Данії. Після цього апарат буде контролюватися з Землі.

3D-принтери на основі полімерів вже використовувалися на МКС в минулому. Але 3D-друк металів на орбіті вважають складнішим завданням.

Машина використовуватиме нержавіючу сталь. У ESA звертають увагу на важливість безпеки екіпажу та самої стації, оскільки робота 3D-принтера для друку металевих деталей передбачає вищі температури.

Планується, що на МКС виконають чотири тестові друки. Принтер працюватиме не більше чотирьох годин на день. В разі успіху, міцність, провідність і жорсткість металу піднімуть потенціал космічного 3D-друку на новий рівень.