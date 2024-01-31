Холдинг лейблів звукозапису Universal Music звинувачує TikTok в залякуванні під час переговорів про продовження ліцензійної угоди для артистів. Про це компанія повідомила у відкритому листі.

Чинний контракт між компаніями закінчується 31 січня, й для того, аби його продовжити, Universal Music висунула три вимоги: відповідна компенсація виконавцям і авторам пісень, захист виконавців від шкідливого впливу штучного інтелекту та безпеку для користувачів у соціальній мережі.

У листі розповідають, що успіх TikTok був побудований у тому числі на музиці, й що вона є одним з ключових факторів створення контенту для соціальної мережі. Попри це, компанія відмовляється платити артистам відповідну компенсацію.

«Щодо питання компенсації виконавцям і авторам пісень, TikTok запропонував платити нашим виконавцям і авторам пісень за ставкою, яка становить лише невелику частину від того, що платять основні соціальні платформи, розташовані в аналогічному стані. Сьогодні, попри величезну та зростаючу базу користувачів, стрімке зростання доходів від реклами та все більшу залежність від музичного контенту, соціальна мережа дає лише близько 1% нашого загального доходу», – написали у листі.

Universal Music також зазначила, що компанія не робить нічого для боротьби з контентом, який був створений за допомогою штучного інтелекту, а навпаки просувають його у алгоритмах, чим шкодять виконавцям та авторам пісень.

З соціальної мережі також вибірково видаляють музику деяких молодих виконавців, водночас залишаючи на платформі музику світових зірок, які приваблюють аудиторію. Таким чином компанія намагається нашкодити вразливим артистам, які поки лише розвиваються та набирають популярності.