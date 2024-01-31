Під час щорічної зустрічі співзасновник та головний виконавчий директор Tencent Поні Ма розповів, що ігровий бізнес компанії стикається з великими викликами з боку конкурентів, водночас компанія наздоганяє конкурентів у розвитку штучного інтелекту. Про це пишуть Reuters.

Ігровий бізнес є одним з основних напрямків для компанії й приносить понад 30% доходів. Однак через високу конкуренцію цей напрямок є під загрозою, оскільки нові ігри не виправдали очікувань.

«Ігри — це наш флагманський бізнес… Але минулого року ми зіткнулися зі значними проблемами, — сказав Ма. — Ми опинилися в розгубленості, оскільки наші конкуренти продовжують виробляти нові продукти, залишаючи нам відчуття, що ми нічого не досягли».

За словами Ма, відстаючи від конкурентів в ігровій сфері, Tencent все ж змогла наздогнати інші великі компанії у розвитку штучного інтелекту. Він говорить, що хоч компанія не є провідною у сфері ШІ, та все ж не надто відстає від конкурентів.

Поні Ма також вважає, що компанії необхідно додавати свою модель штучного інтелекту Hunyuan в різні бізнес сценарій, перш ніж перетворювати ШІ в окремий продукт.