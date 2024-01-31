Vodafone пропонує онлайн підключення на контракт у My Vodafone з верифікацією через «Дію». Для цього потрібно мати ID-картку у «Дії». Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Відтепер стати клієнтом Vodafone з усіма перевагами контрактного підключення можна повністю онлайн, не виходячи з дому – достатньо мати застосунки My Vodafone і Дія», – йдеться в повідомленні.

Щоб приєднатися до Vodafone, треба завантажити застосунок My Vodafone та на стартовій сторінці натиснути «Стати абонентом Vodafone». Новий клієнт отримує покрокову інструкцію, яка проведе від придбання eSIM або звичної SIM до вибору тарифу й номеру та підписання контракту.

«Усе відбувається віддалено: верифікація – через застосунок Дія, підписання договору – за допомогою графічного підпису. Після цього залишається поповнити рахунок у My Vodafone на суму обраного тарифного плану і користуватись перевагами, які отримують контрактні абоненти Vodafone», – пояснили в компанії.

У Vodafone нагадали, що контрактні тарифи передбачають певні переваги для абонентів. Приміром, зазвичай йдеться про більші обсяги гігабайт, хвилин для розмов та SMS.