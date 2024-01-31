Google оголошує реєстрацію на новий потік безплатної програми «Розвивайте кар’єру із Google Cloud: AI & Data». Вона триватиме 6 тижнів – із 13 лютого по 31 березня 2024 року.

Ініціатива створена з метою допомогти українцям отримати практичний досвід роботи зі штучним інтелектом, використовуючи доступні рішення від Google, та отримати сертифікацію. Програма реалізується за підтримки експертів WiseIT, ZenCore та фахівців Google.

Навчання проходитиме онлайн, кожен учасник зможе обрати зручний темп та час, адже матиме доступ до всіх матеріалів і записів вебінарів протягом всього періоду.

Учасники отримають теоретичні знання про хмарні технології та практичний досвід створення невеликих проєктів на основі ШІ. По завершенню програми найбільш активні учасники отримають можливість скласти сертифікаційний іспит Google Cloud.

Програма буде корисною для Junior та Middle розробників із досвідом у програмуванні, які цікавляться використанням Google Cloud, але ще не вивчили всі можливості платформи.

Користь від неї матимуть також нетехнічні фахівці, такі як бізнес-аналітики, продуктові менеджери, проєктні менеджери та маркетологи, які хочуть спростити свою роботу з обробкою великих обсягів даних.

У межах навчального процесу учасники отримають:

Безплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost.

Практичний досвід із використання хмарних технологій, який допоможе створювати цікаві проєкти.

Знання з Vertex AI Search and Conversation та Dialogflow для створення практичних рішень.

Нагороди за три та більше отриманих бейджів навичок.

Безплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів навичок.

Зустрічі із фахівцями з хмарних технологій щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та карʼєрними консультантами.

Зареєструватися для участі у програмі можна за посиланням.