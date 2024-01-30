У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який має врегулювати права й обов’язки користувачів персонального легкого електротранспорту та зменшити кількість ДТП за їхньої участі.

Йдеться, зокрема про електросамокати, сігвеї, гіроборди, самобалансуючі одноколісні пристрої (моноколеса), гіроскутери, електроскейти, які стали невіддільною складовою транспортної системи міст.

Відповідний законопроєкт № 10441 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо деяких аспектів підвищення безпеки учасників дорожнього руху» оприлюднено на сайті ВР.

«… враховуючи швидкісні та динамічні характеристики таких видів транспорту та відсутність належного правового регулювання, їх користувачі доволі часто нехтують елементарними правилами безпеки, наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюють аварійні ситуації», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Проєкт передбачає, що право керування легкими персональними електричними транспортними засобами, які використовують для руху проїзні частини доріг, вулиць чи узбіч, мають особи, які досягли 14-річного віку.

Пропонується також, що особи, які керують такими транспортними засобами, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їхньої відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці, узбіччю, тротуару.

З-поміж іншого законопроєкт пропонує зобов’язати водіїв використовувати технічно справні та належним чином обладнані транспортні засоби, рухатися зі швидкістю, яка не перевищує 20 км/год, не перевозити вантажі, що заважають керуванню, не перевозити пасажирів, якщо виробник транспортного засобу цього не передбачив.

Нагадаємо, що 23 березня 2023 року набули чинності зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт». Відповідно до них, водіїв самокатів визнали повноцінними учасниками дорожнього руху.