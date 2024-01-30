Медіасервіс MEGOGO представив рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи за 2023 рік.

Минулого року фільмова бібліотека MEGOGO поповнилася потужними каталогами. До передплати увійшли серіали від HBO, Paramount та Sony, а контент від HBO – одразу посів місця у десятці найпопулярніших за рік. Українські стрічки посідали перші щаблі поруч зі світовими блокбастерами протягом кожного кварталу.

За минулий рік MEGOGO проінвестував в озвучення українською мовою майже $1 млн. Власна студія MEGOGO VOICE за весь час існування підготувала понад 50 тис. хв. контенту українською, а партнери-студії додатково забезпечили озвучення близько 220 тис. хв. Наразі 76% каталогу на MEGOGO має український звук.

Крім того, MEGOGO AUDIO у 2023 випустив 359 аудіотворів власного виробництва.

ТОП #1 у 2023 році:

«Аватар: Шлях води» / «Аватар» – #1 фільм за кількістю проданих одиниць;

«Снайпер. Білий Ворон» – #1 український фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах;

«Сам Удома» / «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» – #1 фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті;

«Гра престолів» – #1 серіал за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті;

«Міст» – #1 серіал за загальною тривалістю у безплатному перегляді;

«Спати з жінками» – #1 аудіокнига за кількістю унікальних користувачів;

«1984» – #1 аудіокнига за тривалістю прослуховування;

«Війна в Україні» – #1 подкаст за тривалістю прослуховування.

Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO

Покупка (TVOD)

Перше місце в списку за 2023 рік посідає довгоочікуваний «Аватар: Шлях води». Далі з мінімальним розривом дуель між «Оппенгеймером» та «Барбі» виграє перший, принаймні на цій платформі.

Наступними в топі йдуть фантастичні «Вартові Галактики 3». За ними рейтинг MEGOGO формують трилер «Меню», бойовик «Місія неможлива: Розплата. Частина перша», детектив «Привиди у Венеції», супергероїка «Чорна пантера: Ваканда назавжди», фентезі «Трансформери: Час Звіроботів» та екшн «Місія Кандагар».

Передплата (SVOD)

Лідерство серед фільмів у передплаті на MEGOGO тримає історія, яка стала традицією зимових свят – «Сам удома». Далі йде «Аватар: Шлях води». Він лідирує і в цій категорії, адже більшість прем’єр на MEGOGO з часом переходять у передплату. Також глядачі часто дивилися «Топ Ґан: Меверік», «Загублене місто» та «Гнів людський». Ці стрічки закривають п’ятірку лідерів.

Щодо другої половини рейтингу: 3 із 5 фільмів – українського виробництва. Вони йдуть поруч із першою частиною «Гаррі Поттера» та фінальними «Месниками». Вирвалися в топ «Снайпер. Білий Ворон» та «Мирний-21», які регулярно потрапляли в трійку лідерів кварталу.

Разом із ними закриває десятку одна з головних українських прем’єр 2023 року – «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, що стала однією з 10 найкасовіших українських стрічок часів незалежності.

Безплатний перегляд (AVOD)

Найдовше користувачі дивилися український воєнний екшн «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталки Ворожбит. Стрічка розповідає про пекло Донецького аеропорту 2014 року. Фільм отримав 6 нагород «Золота дзиґа» та вже став певною традицією перегляду в День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Крім «Кіборгів», список лідерів за безплатним доступом формують ще 4 українські фільми:

«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас», Івана Тимченка – 7.5 IMDb;

«Крути 1918», Олексія Шапарєва – 5.9 IMDb;

«Донбас», Сергія Лозниці – 6.6 IMDb;

«Плем’я», Мирослава Слабошпицького – 7.0 IMDb;

Також у десятку потрапили закордонні стрічки – «Гра тіней» з Ліамом Нісоном, «Екзотичне весілля» з Кіану Рівзом, легендарний «Вовк з Уолл-стріт», французька комедія «Кохання, sex і турбулентність» та трилер «Темний спадок».

Українське виробництво

Якщо виділити лідерів виключно серед стрічок українського виробництва та в копродукції з іншими країнами – перше місце вже другий рік поспіль тримає «Снайпер. Білий Ворон», що заснована на реальних подіях війни на Донбасі, а головний герой – актор Павло Алдошин наразі захищає Україну у лавах ЗСУ.

На другому місці також йде воєнний фільм – «Мирний-21» про спротив Луганського прикордонного загону. А на третій позиції опинилася трагікомедія «Люксембург, Люксембург» про братів-близнюків із різними долями, яких дебютно зіграли Аміл та Раміл Насірови, учасники гурту «Курган і Agregat».

Наступними десятку підкорюють українсько-польська історична драма «Щедрик» та перша українська екранізація коміксу – «Максим Оса та золото Песиголовця». Головну роль тут виконав актор театру й кіно, а також воїн ЗСУ Василь Кухарський, який на початку грудня 2023 року загинув від отриманих поранень.

Закриває трійку повнометражний дебют Олексія Тараненка «Я працюю на цвинтарі». Далі в топ із невеликим розривом у тривалості перегляду увійшли «Кіборги», «Все буде ОК!», «Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”» та «Памфір», який отримав близько 30 нагород в Україні та за її межами.

Серіали, що дивилися найдовше на MEGOGO

Іноді корисно зануритися у вигадані світи, вболівати за героїв і протягом багатьох сезонів очікувати — що ж буде далі? У 2023 році глядачі MEGOGO отримували море вражень та унікальний культурний досвід з улюбленими сюжетами.

У наш топ увійшли новинки, класика, українські проєкти та, звісно, ексклюзивні серіали від HBO з українською озвучкою. Cтудія MEGOGO VOICE озвучила вже 3,400 тис. хв. контенту HBO, а чотири партнери озвучення — 26,240 тис. хв. В планах на перший квартал 2024 року — українська озвучка для кожної серії кожного серіалу.

Передплата (SVOD)

Сага про боротьбу Семи Королівств досі тримає увагу фанів – «Гра Престолів» стала найпопулярнішим серіалом у передплаті MEGOGO. Закриває рейтинг приквел – «Дім Дракона» розповідає про розквіт Таргарієнів за 170 років до народження Дейнеріс. У топі є ще два проєкти HBO, які в кінці 90-х вивели американський канал на новий рівень, – це «Секс і місто» та «Клан Сопрано» на 8 і 9 місцях відповідно.

Серед закордонних сюжетів у десятку потрапила адаптація Шерлока Голмса «Елементарно», постапокаліптичні «Ходячі мерці» та хіт нульових «Усі жінки відьми». Решту топу складають 3 українські серіали — «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша» та «Дільничний з ДВРЗ». До речі, саме історія про капітана київської поліції є першою на українському телебаченні, в якій розповідається про реальний район столиці.

Безплатний перегляд (AVOD)

Кримінальний детектив «Міст» про загадкове вбивство на кордоні Швеції та Данії настільки полюбився глядачам, що посів перше місце в рейтингу.

У решті топу панують серіали українського виробництва – комедії, мелодрами та детективи. Потрапили в список і дві новинки 2023 року. «Жіночий лікар. Нове життя» став перезавантаженням історії початку 2010-х. У новій версії головний герой змушений переїхати в Київ із Сєвєродонецька після того, як його дім та місце роботи зруйнували російські ракети. А героїні серіалу «Встигнути до 30» надихають сміливістю та жагою до цікавого життя.

Що слухали в розділі «Аудіо» на MEGOGO?

Аудіокниги за тривалістю прослуховування

Перше місце посіла аудіоверсія культового роману-антиутопії Джорджа Орвелла «1984», написаного в 1948 році. Цікавий факт: через їдку сатиру на комуністичні режими та головного антагоніста, змальованого з Йосипа Сталіна, «1984» забороняли в СРСР до 1988 року. В трійці лідерів опинилися твори сучасних українських авторів: збірка есеїв та колонок Андрія Любки «Спати з жінками» та «Радіо Ніч» – роман головного українського постмодерніста Юрія Андруховича.

Андрій Любка вдруге потрапив до десятки рейтингу. Його майже документальна книга «У пошуках варварів…» про захопливі мандрівки Балканами посіла четверте місце. Решту рейтингу складає лише українська література. Авторські та народні казки, «Тигролови», «Кобзар» та «Район Д» – збірка українського письменника та чинного військовослужбовця Артема Чеха.

Аудіокниги за кількістю унікальних користувачів

У першу п’ятірку увійшли аудіокниги з попереднього топу – «Спати з жінками, «1984», «Кобзар», «365 казок на ніч. Казки про героїв» та «Радіо Ніч». А ось решту складають інші представники світової та української літератури.

Другу половину відкриває «Психологія сексуальності» засновника психоаналізу Зіґмунда Фройда. Це одна з найвпливовіших робіт в історії психології, що змінила уявлення про сексуальність на початку 20 століття. Далі – збірка віршів Сергія Жадана «Псалом авіації».

На восьмому місці – «Мистецтво війни» Сун Цзи. Військовому трактату вже понад 2500 років, але його досі вивчають у провідних арміях та університетах світу. Закриває топ проєкт Ярослава Грицака й Олександра Комарова «Шлях становлення української ідентичності» та ще одна класика світової літератури – «Жага до життя» Джека Лондона.

Подкасти за тривалістю прослуховування

Цього року найпопулярнішими темами в рейтингу подкастів стали війна з росією, історія та спорт. Перше місце посів проєкт NV «Війна в Україні». Друге та третє – історичний подкаст «Без оголошення війни» та проєкт для дітей «Суспільне Казки». Далі топ формують спортивні проєкти – «F1Podcast» про перегони Формули-1, «UA–Футбол» та «SportHub Єврофутбол», який восени отримав премію «Слушно» від MEGOGO Audio як найкращий спортивний подкаст.

У фінальній частині рейтингу знаходиться подкаст історика Віталія Ляски «Без Брому» від «Локальної історії» та три аудіосеріали виробництва MEGOGO AUDIO – «Опір», «Літо в Антарктиді» та «Маятник: життя і футбол Валерія Лобановського», про кар’єру легендарного тренера.