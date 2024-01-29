У застосунку Uklon з’явилися нова функція – маршрути із пішою частиною. Поки що вона доступа лише в Києві. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Під час створення замовлення користувачу пропонується альтернативний варіант маршруту, де потрібно трохи пройти від авто до місця призначення пішки, тим самим зекономивши час та вартість замовлення», – йдеться в повідомленні компанії.

Перед тим, як запропонувати нову функцію користувачу, пропозиція проходить перевірку сервісом Uklon. Це робиться для того, щоб переконатися в доцільності маршруту.

Максимальна відстань, яку користувачу пропонується пройти пішки, складає 500 м. Якщо уся дальність поїздки (від місця посадки до фінальної точки) складає менш як 2 000 м, тоді пішохідні маршрути не пропонуються.

Щоб скористатися функцією, треба:

У застосунку Uklon під час оформлення замовлення та при умові наявності альтернативного пішохідного шляху з’явиться опція «Трохи пройти»;

Натиснувши на неї, слід обрати один із двох запропонованих варіантів поїздки – доїхати до кінцевої точки чи альтернатива пройти частину шляху пішки. Обравши другий варіант, ваш маршрут перебудується;

Після успішного завершеного замовлення, відкриється екран із пропозицією побудувати піший маршрут від точки висадки з авто до кінцевої точки маршруту за допомогою додатків-мап.

Функція пішохідних маршрутів доступна лише під час розрахунку вартості замовлення.