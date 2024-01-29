В українських магазинах скоро з’являться дві нові недорогі моделі смартфонів Motorola: moto G24 та G24 power

Лінійка доступних смартфонів від Motorola скоро поповниться ще двома моделями: moto G24 та G24 power. За відносно невелику суму ці моделі все ще пропонують приємний дизайн, стереозвук, та роблять акцент на автономності.

Перша модель moto g24 випускається у кольорах Matte Charcoal, Ice Green та Pink Lavender. Розмір корпусу становить 163,5×74,5×8 мм, а вага — 181 грам. Він також може витримати незначні бризки води. Діагональ дисплея при цьому становить 6,56 дюйма. IPS-матриця має роздільну здатність 1612×720 пікселів, частоту оновлення у 90 Гц та максимальний рівень яскравості до 537 кд/м².

Смартфон підтримує стереозвук, а для класичних дротових навушників передбачає й відповідний 3,5-міліметровий Jack.

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Нова модель має дві камери в основному блоці. Ширококутний сенсор має роздільну здатність у 50 МП (з технологією Quad Pixel) та значенням апертури ƒ/1,8. Поряд із ним розташовано 2-мегапіксельний макро, який здатен сфокусуватися на відстані до 4 см. Для селфі передбачено 8-мегапіксельну камеру з ƒ/2,0.

Також moto g24 оснащено процесором MediaTek Helio G85. У конфігурації 4/128 ГБ смартфон зможе використовувати постійну пам’ять для збільшення оперативної, що дозволить подвоїти її ємність. Заразом смартфон має підтримку LTE, Wi-Fi стандарту ac, Bluetooth 5.0, NFC та FM-радіо. Додатково є й дактилоскопічний датчик.

Ємність батареї цієї моделі становить 5 000 мА•год, а максимальна потужність заряджання — 15 Вт.

Своєю чергою G24 power зацікавить збільшеним до 6 000 мА•год акумулятором, а потужність заряджання становить 30 Вт. Корпус при цьому також додасть розміру — 163,5×74.53×8,99 мм, 197 грамів. Серед кольорів є вибір поміж Glacier Blue та Ink Blue.

Також ця модель пропонує більші опції пам’яті, які мають до 8/256 ГБ, де оперативна пам’ять так само може бути розширена за допомогою сховища.

Суттєвих відмінностей в інших характеристиках моделі moto G24 power немає.

Рівень цін для України виробник поки що не повідомив. Проте в Європі вони з’являться за ціною у €129 та €159 відповідно. Старт локальних продажів заплановано на початок березня.