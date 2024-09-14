Що зможе запропонувати новий iPhone 16 Pro Max проти Samsung Galaxy S24 Ultra — порівнюємо характеристики найцікавіших флагманів

Оновлення флагманської лінійки iPhone, як це часто буває, може здаватися ітеративним. Проте насправді дрібних змін значно більше. І якщо раніше між iPhone та його головним конкурентом, топовим смартфоном від Samsung, була чималенька прірва, то за останні роки вона суттєво скоротилася. Тож традиційно пропоную поглянути, наскільки характеристики iPhone 16 Pro Max та Samsung Galaxy S24 Ultra ускладнять (або полегшать) вибір тим потенційним покупцям, які не сильно залежать від операційної системи.

Основні характеристики суперників тепер мають наступний вигляд:

iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Розміри та вага 163×77,6×8,25 мм, 221 грам 162,3×79×8,6 мм, 232 грами Матеріали Ceramic Shield + титан (5) Gorilla Glass Armor + титан (2) Оперативна пам’ять і сховище 8 ГБ + 256 ГБ-1 ТБ 12 ГБ + 256 ГБ-1 ТБ Процесор A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графічний процесор Apple GPU Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, Emergency SOS Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB Дисплеї 6,9-дюймовий Super Retina XDR OLEDРоздільна здатність: 2868×1320Співвідношення сторін: 19.5:9Частота оновлення: 1-120 Гц 6,8-дюймовий Dynamic AMOLED 2×Роздільна здатність: 3120×1440Співвідношення сторін: 19.5:9Частота оновлення: 1-120 Гц Задній модуль камер Ширококутний сенсор: 48 МП, ƒ/1,78Надширококутний: 48 МП, ƒ/2,2, 120°Телефото: 12 МП, ƒ/2,8, 5× Ширококутний сенсор: 200 МП, ƒ/1,7Надширококутний: 12 МП, ƒ/2,2, 120°Телефото: 50 МП, ƒ/3,4, 110 мм, 5×Телефото: 10 МП, ƒ/2,4, 67 мм, 3× Фронтальна камера 12 МП, ƒ/1,9 12 МП, ƒ/2,2 Акумулятор tba 5 000 мА•год Операційна система Apple iOS 18 Google Android 14 з OneUI 6.1 Рекомендована ціна tba Від 57 999 гривень

І з першої ж строки таблиці хочеться перенестися на років десять назад та ще раз з іронічною посмішкою послухати розповіді фанів iPhone про те, що “великі дисплеї нікому не потрібні”. Приблизно в ті часи компанія Samsung вже якийсь час сміливіше експериментувала з великими Galaxy Note і практично змусила Apple випустити iPhone 6 не просто з більшим 4,7-дюймовим екраном, а ще й додати версію iPhone 6 Plus, де діагональ дисплея становила 5,5 дюйма — нечуваний “розмах” для Apple.

Це також змусило найбільш фанатичних прихильників табору з Купертино викручуватися та змінювати риторику стосовно розмірів смартфонів та їх екранів (а паралельно із цим шукати виправдання слабкому шасі, яке відносно легко деформувалося під натиском).

І от ми повертаємося у сьогодення, де найбільший iPhone 16 Pro Max не лише побив декілька рекордів серед усіх iPhone, а ще й став вищим за Samsung Galaxy S24 Ultra. І вищим у прямому сенсі. Так, лише на 0,7 мм. Але все ж.

З усіх інших сторін Galaxy S24 Ultra мінімально ширший та товщий, так само важить трошечки більше… Але з кожним роком ця різниця між ними стає все меншою, й вже точно не є принциповою.

Втім, для користувачів, яким цей момент важливий, Apple все ще залишає невеличку перевагу — менший iPhone 16 Pro. І цього року він жодним чином не поступається у функціональності (минулого разу лише iPhone 15 Pro Max отримав нову тетрапризматичну камеру телефото). Тож з компромісів, з очевидних причин, залишиться лише менший акумулятор. А от Samsung Galaxy S24 Ultra є лише в одному варіанті, а компактніший S24 не забезпечить усієї функціональності та особливостей, які має флагман лінійки.

Від обох конкурентів можна очікувати схожих матеріалів корпусу та прекрасної якості збирання. Але у дрібницях все ж є декілька відмінностей. Samsung використовує скло Gorilla Glass Armor та титан 2 класу, тоді як iPhone 16 Pro Max — поліпшений Ceramic Shield та титан 5 класу.

Хоча тут все ще залишається невеличка відмінність у захисті від води та пилу. І Samsung Galaxy S24 Ultra, і iPhone 16 Pro Max захищені за стандартом IP68. Проте згідно зі специфікаціями iPhone має витримувати занурення на глибину до 6 метрів, а Galaxy S24 Ultra — до півтора метра. Але й тут варто пам’ятати, що з часом цей захист втрачає свої якості, а випадки потрапляння води в середину не покриваються гарантією.

Традиційно, загальну оцінку зовнішності я залишу на розсуд читачів, адже це занадто суб’єктивний критерій. Але якщо особиста думка цікава, то організація блоку камер має охайніший вигляд у Samsung Galaxy S24 Ultra, а от кути корпусу приємніші в iPhone.

Ще один момент, у якому iPhone 16 Pro Max “переріс” Samsung Galaxy S24 Ultra — діагональ дисплея, а саме 6,9” проти 6,8” відповідно. При цьому в обох випадках використовується співвідношення сторін 19,5:9, але роздільна здатність в iPhone мінімально менша — 2868×1320 пікселів (460 PPI) проти 3120×1440 пікселів (505 PPI).

В обох випадках використовуються LTPO OLED-матриці з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, є підтримка Always-On тощо. S24 Ultra пропонує гостріші кути, тоді як iPhone 16 Pro Max має округліші — суб’єктивний момент у використанні. Але Samsung залишає за собою декілька переваг. Наприклад, пікова яскравість його матриці все ще вища і становить 2 600 кд/м², а не 2 000 кд/м². Заразом є налаштування зображення, яких iPhone все ще не пропонує (колірні профілі, наприклад).

Але головне — Samsung має перо S Pen. І це одна з найпринциповіших відмінностей цих флагманів. (Та й загалом, у користувачів, які серед вимог до нового смартфона мають стилус, вибір дуже обмежений.) І скільки б чуток не ширилося Мережею стосовно “нового iPhone з підтримкою Apple Pencil”, в Apple Store такого все ще немає. Й хоча в R&D-відділі точно є такі зразки, натяків на їх появу у рітейлі все ще мало.

Звук динаміків в обох випадках можна порівнювати у мікромоментах. І відмінності можна буде знайти хіба що при прямому порівнянні. Але ці відмінності останнім часом настільки непринципові, що розглядати це як перевагу чи недолік певної моделі немає жодного сенсу.

Але iPhone 16 Pro Max покращив дещо інший момент. Смартфон тепер має чотири мікрофони. Окрім базових функцій шумопоглинання, з ними смартфон отримав більше функціональності для запису звуку. Як і сказали на презентації, у першу чергу це орієнтовано на представників творчих професій. І тут Apple непогано цілить у креативні сфери, SMM тощо, де зайвий раз реклами не потребує. Це навряд стане ділбрейкером, але зайвий “плюсик” все ж зробить (якщо дійсно покращить і без того непогані можливості запису звуку).

В питаннях безпеки та швидкого розблокування ситуація залишилася незмінною. iPhone так само використовує лише Face ID для ідентифікації користувача. Це кращий та надійніший варіант за розпізнавання обличчя фронтальною камерою. Але Samsung пропонує й ультразвуковий дактилоскопічний датчик, коли більшість смартфонів Apple вже давно забула про сканування відбитків пальців.

Розділ камер цього разу вніс певні корективи, але навряд вони будуть суттєвими для переважної більшості покупців. Так, у Samsung залишається на одну камеру більше, тобто пристрій пропонує дві камери телефото замість однієї в iPhone. Й S24 Ultra є одним з лідерів, коли йдеться про наближене зображення. Ще й може записувати відео у роздільній здатності 8К.

Проте iPhone 16 Pro Max тепер наздоганяє із записом відео в 4К при 120 кадрах на секунду, додає до цього підтримку Dolby Vision HDR та “кінематографічних ефектів”. До того ж Apple збільшила роздільну здатність надширококутного сенсора, яка тепер зрівнялася з основним. Але й це не головне.

Нова лінійка iPhone отримала нову кнопку для керування процесом знімання — Camera Control. Вона не просто може “спустити затвор”, але й перемикати режими та змінювати налаштуваннями. Пара простих трюків додає доволі цікаві варіанти у звичайні процеси. Проте цікаво, наскільки користувачі готові змінювати свої звички, адже машинально всі ці дії вже всі давно звикли виконувати на дисплеї. А м’язова пам’ять тут може зіграти злий жарт з усіма зусиллями інженерів та додатковими процесами виробництва.

Оскільки фронтальну камеру iPhone 16 Pro Max не оновлював, то ситуація в цьому розділі залишається такою ж, як була на початку року, коли вийшов поточний флагман Samsung.

iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Основна 48 МП, ƒ/1,78 200 МП, ƒ/1,7 Надширококутна 48 МП, ƒ/2,2, 120° 12 МП, ƒ/2,2, 120° Телефото 12 МП, ƒ/2,8, 5× 50 МП, ƒ/3,4, 110 мм, 5×+10 МП, ƒ/2,4, 67 мм, 3× Фронтальна 12 МП, ƒ/1,9 12 МП, ƒ/2,2

Порівнювати продуктивність та окремо операційні системи наразі не доводиться. Обидва смартфони запропонують топові можливості, яких насправді більшість користувачів навряд потребує в буденних завданнях. Та й виробники сьогодні сильно зайняті демонстрацією нових можливостей штучного інтелекту, які по різному інтегруються у системи.

Щоправда, регіонально не всі можливості пропонує як Galaxy AI, так і Apple Intelligence. Коли саме, і чи отримаємо ми взагалі повну підтримку української мови — окреме відкрите питання. Але станом на сьогодні користувачі Samsung вже деякий час користуються новими можливостями, а от iPhone 16 Pro Max лише поступово додаватиме функції Apple Intelligence з наступними оновленнями iOS.

Особисто мені серед нових функцій подобаються Circle To Search в Android, та Video intelligence (своєрідний аналог Google Lens) в iOS 18. Звісно, розумніші голосові асистенти, генеративні можливості та допоміжні функції теж не будуть зайвими. Проте, суб’єктивно, складно сказати, що будь-які з нових можливостей наразі можуть грати ключову роль у виборі між цими смартфонами. Та й для Apple це взагалі перші кроки, які ще треба зробити.

Також варто згадати, що користувачам Samsung додатково доступна функція Dex, яка дозволяє під’єднати смартфон до монітора чи телевізора, та з мишею і клавіатурою отримати своєрідну десктопну версію системи для роботи. iPhone також можна під’єднати до монітора, але розгорнути зображення на весь екран вийде хіба що з окремими завданнями на кшталт ігор чи відео, все інше — просто мірорінг зображення з дисплея.

Серед іншого, iPhone 16 Pro Max наздогнав Samsung Galaxy S24 Ultra з Wi-Fi 7, підтримки якого попередник не мав. Однак Apple продовжує покращувати функції супутникового зв’язку, одночасно розширюючи підтримку в різних країнах. Samsung же поки що такої функціональності не має (але навряд наступна модель, до виходу якої залишилося не так багато, не матиме власної відповіді).

До речі, ситуація з пам’яттю не змінилася. iPhone 16 Pro Max має ті самі 8 ГБ ОЗП, коли Galaxy S24 Ultra — 12 ГБ. Звісно, кожна система по-своєму її використовує, тому суто цифри порівнювати немає сенсу. І скоріше за все наступники вже матимуть більший обсяг. Тип та ємність накопичувачів теж лишилася на позначках від 256 ГБ до 1 ТБ, з різницею у типі: NVMe в iPhone та UFS 4.0 в Samsung.

І щодо автономності. В обох випадках великі корпуси дозволяють смартфонам отримати чималенькі ємності акумуляторів, а оптимізаційні процеси та нові процесори доволі ощадно ставляться до питання автономності. Проте чимало залежить й від моделі використання. Але суттєвих скарг на час роботи не було ані в користувачів флагманських iPhone, ані у власників відповідних моделей Samsung.

Точна ємність акумулятора нового iPhone 16 Pro Max поки що невідома, хоча й на презентації згадали, що більший корпус має простір для відповідної батареї. Нагадаю, iPhone 15 Pro Max має 4 441 мА•год. Тим часом у Samsung Galaxy S24 Ultra це 5 000 мА•год. Але цікавіше інше — за даними китайського регулятора, всі моделі iPhone 16 тепер підтримують дротове заряджання потужністю до 45 Вт, коли раніше не дотягували й до 30. Таким чином це ще один параметр, який теоретично зрівнявся у конкурентів. Буде цікаво порівняти час повного заряджання батарей.

Втім, наразі iPhone все ще ігнорує функцію індукційного реверсивного заряджання, яке є у чималої кількості Android-смартфонів, включно з Galaxy S24 Ultra. Тож це окремий “плюсик” у Samsung. Хоча з кабелем iPhone може пошерити заряд з іншим ґаджетом, але й не дуже “потужно” — 4,5 Вт.

На останок — ціни. На жаль, офіційна вартість iPhone 16 Pro Max в Україні залишається невідомою. І вона точно не буде нижчою, ніж у попередньої моделі, яка наразі з акційними пропозиціями становить від 57 999 до 77 999 гривень (залежно від обраної конфігурації). Samsung Galaxy S24 Ultra також вже пропонується з певними знижками, тож заплатити за такий пристрій потрібно від 50 999 до 63 399 гривень.