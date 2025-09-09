Українська правда   /   Межа
Українські військові збили ракету "Іскандер-К" із радянської зенітної установки

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
9 вересня, 10:02
Під час повітряної атаки на Київ в ніч на 7 вересня військовослужбовці Президентської бригади Збройних сил України збили російську крилату ракету "Іскандер-К" незвичним способом.

Військові повідомили, що для ураження цілі було використано радянську 23-мм зенітну установку ЗУ-23-2, яка розроблена в 1950-х роках.

Допис про успішне перехоплення з'явився у Telegram-каналі бригади, де також було додано відеозапис моменту знищення ракети.

"Збити крилату ракету із ЗУшки, яка старша за твого батька — це велике везіння, помножене на велику майстерність. Під час крайньої повітряної атаки ворога на столицю бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади це вдалося", - йдеться у повідомленні.

До слова, нещодавно ГУР МО України оприлюднило відео, де спецпідрозділ "Примари" уразив в Криму два гелікоптери Мі-8 та буксир росіян.

Україна Ракети ЗСУ
