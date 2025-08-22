Наявна кількість літаків F-16 недостатня для повітряної безпеки України – Зеленський

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наявні в Україні винищувачі F-16 не дозволяють гарантувати безпеку в українському небі. Про це він повідомив 22 серпня під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася в Києві, передає "Радіо Свобода".

За словами Зеленського, Україна вдячна партнерам за початок формування повітряного флоту, однак кількість літаків, які вже передані або заплановані до передачі, є недостатньою.

"На одному прикладі поясню, як це непросто – коли ми говоримо з вами про літаки, F-16. Ми дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що в нас є такий повітряний флот або його початок. Ми не маємо всіх літаків, які нам потрібні. Ці літаки – їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі", – констатував президент України.

Зеленський не уточнив, скільки саме додаткових літаків потрібно. Він наголосив, що країни-партнери підтримують розширення українського повітряного флоту, однак, за словами президента, гарантії безпеки залежать не лише від політичної волі союзників, а й від їхніх технічних можливостей та фінансування.

Українська влада від початку повномасштабного вторгнення росії просила західні країни надати винищувачі F-16, однак перші літаки прибули до України тільки на початку серпня 2024 року.

На сьогодні відомо, що Україна отримала або очікує отримати винищувачі F-16 від кількох країн НАТО. Зокрема, Нідерланди вже передали Україні всі 24 обіцяні винищувачі F-16 та 7 запасних реактивних двигунів.

Також Данія пообіцяла передати 19 одиниць F-16. 12 із них вже передані, а решту повинні передати до кінця поточного року. Окрім цього Норвегія має надати нашій країні 14 літаків F-16 до кінця 2025 року, а також Бельгія, яка планує передати Україні 30 цих літаків до 2028 року, перші з яких мають з'явитися у 2025 році.