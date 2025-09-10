Українська правда   /   Межа
Російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
10 вересня, 22:07
Російські дрони "Гербера", які були збиті в Польщі в ніч на 10 вересня, були оснащені додатковими паливними баками. Про це повідомив військовий аналітик "Полковник ГШ".

За його словами, ці дрони мали нестандартну конфігурацію — окрім основного бака у хвостовому відсіку, вони були обладнані ще одним баком у носовій частині. Завдяки йому дрони змогли подолати відстань у понад 700 км, яка є максимальною при базовій конфігурації, що дозволило їм проникнути на територію Польщі через Білорусь.

Міністерство оборони росії раніше заявило, що не планувало ураження цілей у Польщі та заперечило здатність дронів досягати її кордонів.

"Гербера" — це багатофункціональний "шахедоподібний" російський дрон зі швидкістю 160 км/год, який використовується для ударних та розвідувальних місій. Також він може використовуватись, як ретранслятор чи обманка. Раніше ми писали, що росія використовує чотири модифікації "шахедів" для атак на Україну, одна з яких – "Гербера".

До слова, під час комбінованої повітряної атаки росіян в ніч на 10 вересня, на Київщині завдяки дронам-перехоплювачам було збито майже 100 ворожих дронів.

