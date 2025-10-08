Над секретними заводами європейського виробника ППО літає все більше невідомих дронів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Європейський виробник засобів ППО Thales Belgium повідомив про збільшення кількості невідомих безпілотників, які пролітають над його секретними заводами. Про це пише Politico.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", – заявив директор Thales Belgium у Бельгії Ален Кеврін.

За його словами, невідомі безпілотники спостерігали за об’єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні міста Льєж. Це єдиний об’єкт на території Бельгії, де компанія має ліцензію на складання та зберігання вибухівки для своїх 70-мм ракет.

Ален Кеврін наголосив, що в компанії "стурбовані цими подіями". Причому, за його словами, збільшення кількості дронів відбувається на тлі прагнення компанії подвоїти виробничі потужності для виготовлення некерованих і керованих ракет FZ275, щоб досягти об’ємів випуску до 70 тисяч одиниць протягом найближчих кількох років.

Він також наголосив, що з моменту вторгнення дронів до Польщі компанія Thales отримала десятки запитів на свої ракети. Зазначимо, що вони підтримують стандарти НАТО, що дозволяє застосовувати їх в існуючих системах озброєння.

Також директор заявив, що Thales Belgium вже має встановлені системи виявлення дронів на своїх об’єктах. Крім того, компанія може застосовувати глушилки для придушування сигналу БПЛА, однак цього поки не робиться, бо "нам це заборонено – з юридичного погляду", зауважив Ален Кеврін. Одніє з причин побоювання є те, що збитий безпілотник може завдати шкоди або травмувати людей.

Ален Кеврін вважає, що уряду Бельгії треба чітко визначити правильні дії для подібних випадків, зокрема сформулювати, де закінчуються обов'язки поліції та починаються обов'язки компаній.

За даними Politico, ракети, які виготовляються на заводі Évegnée Fort та в Ерсталі, можна використовувати проти безпілотників, причому версія з лазерним наведенням спрямована на більші безпілотники, які летять на великій висоті. Це, наприклад, російські "Шахеди".

Нагадаємо, що ці ракети мають боєголовку FZ123, вони вже застосовуються в Україні. За словами директора з транспортних засобів та тактичних систем компанії Thales Belgium Томаса Коліне, попит Києва на них перевищує те, що може виробляти компанія.